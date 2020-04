Bufera web su Cellino: Non ti crediamo, ricordi tue minacce?

Si gioca o non si gioca? L’interrogativo resta ancora sospeso per aria, ma mentre l’Uefa dà indicazioni per la ripresa,, fissando date ipotetiche anche per l’estate, e mentre alcuni club già si attrezzano per giocare sia pure a porte chiuse, c’è chi alza la voce. E’ il caso del presidente del Brescia, Massimo Cellino, che in un’intervista alla Gazzetta ha detto di essere disposto anche ad accettare la B purchè non si affretti la decisione di giocare quando non ci sono le condizioni.

Lo sfogo di Cellino

Queste le principali parole del patron del Brescia: “Lotito me l’ha urlato l’altro giorno: ‘tu non vuoi giocare per salvarti’. Da che pulpito, lui che fa fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto. A me di retrocedere non frega nulla: finora ce lo siamo meritato e anche io ho le mie colpe. Faccio un discorso generale. Per finire a giugno ci aspetta un tour de force impossibile e rischioso, per prolungare la stagione serve cambiare tutte le regole nazionali e internazionali: contratti dei giocatori, bilanci, scadenze con le banche, calciomercato, preparazione, inizio della nuova stagione. Un caos assoluto. Per che cosa? Arroganti e irresponsabili“.

La reazione del web

Sui social però il pensiero di Cellino commuove poche persone: “Cellino in realtà è solo un Lotito che non ce l’ha fatta” o anche: “Cellino non vuole riprendere il campionato per non far retrocedere il Brescia altroché avere a cuore la salute degli italiani. Allora facciamo così: il campionato finisce ora e non si assegna nessun vincitore però le ultime 3 vanno in B, ti sta bene”.

La memoria dei tifosi

I fan hanno buona memoria e ricordano cosa aveva fatto Cellino in precedenza: “Questo ha convocato gli staff dei due allenatori esonerati il 17 marzo. Li ha convocati per presentarsi al centro sportivo, al fine di farsi dire di no e per avere, a quel punto, il pretesto per la giusta causa di recesso. Di questo stiamo parlando. Di questo” oppure: “Cellino, il presidente delle squadra ultima in classifica (a -9 dalla salvezza), colui che due settimane fa in piena emergenza COVIDー19 aveva richiamato gli allenatori in sede, si permette di fare minacce tipo “Non schiero la squadra”. Ma per piacere, per cortesia”.

Fioccano i commenti: “Cellino stesse tranquillo: si riprenderà a giocare e il Brescia retrocederà placidamente, magari festeggiando il ritorno in serie B alla penultima giornata con la Lazio” o anche: “Credo che una persona come Cellino non possa dare lezioni di moralità a nessuno. Se ci dovessero essere le condizioni giusto riprendere a giocare la Serie A, sarebbe anche un momento di svago per milioni di Italiani. Se non ci dovessero essere altro discorso”.

D’accordo con lui

Poche, ma ci sono, le voci a favore di Cellino: “Non è la prima volta durante questa quarantena che la penso come #Cellino: dottore è grave?” e infine: “Lotito è riuscito persino a farmi dare ragione a Cellino: Maledetto!”.

SPORTEVAI | 02-04-2020 11:02