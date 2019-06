Buffon alla Juventus, l'agente esce allo scoperto

Negli ultimi giorni sono circolate delle clamorose indiscrezioni secondo cui Gianluigi Buffon sarebbe pronto a tornare alla Juventus dopo l'avventura al Paris Saint Germain. I contatti tra le parti sarebbero in essere da tempo e sarebbero anche già a buon punto. Ecco spiegato quindi il 'no' alla proposta del Psg di esercitare l'opzione di rinnovo, giustificato in un primo tempo con la volontà di non fare da secondo ad Alphonse Areola: sullo sfondo, si stagliava il ritorno a Torino. Buffon accetterebbe il ruolo di riserva di Szczesny ma tutto dipende dalla cessione di Mattia Perin.

Sul possibile ritorno in bianconero del quarantaduenne è intervenuto il suo agente Silvano Martina: "Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin. Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà un'opportunità simile sicuramente la valuterà con piacere. Non c'è alcun accordo, vediamo quello che succede. Ora è solo un'idea, non avremmo mai pensato a un'eventualità di questo tipo".

"Ho sentito dire che Gigi sarà il giocatore più pagato della rosa dopo CR7. Sono stupidaggini. Se va in porto è un'operazione simpatica, però deve crescere la pancia prima di poter partorire il bambino" ha concluso l'agente a Sportmediaset.

Sui social i tifosi si sono divisi e se c'è chi commenta: "Per me Buffon alla Juventus può fare quello che vuole, quando vuole… ci ha dato talmente tanto che gli saremo grati per sempre!" e "Chi non rivuole Buffon alla Juventus non lo capisco! Un secondo portiere così dove lo trovi?", altri non gradirebbero rivedere l'estremo difensore: "Questa cosa che avrà un anno si contratto e poi dirigenza mentre Del Piero sono 7 anni che sta là fuori, mi fa andare in bestia", "Invece di puntare sui giovani…. basta Buffon arrenditi al tempo che passa e attacca sti guantoni al chiodo!".

Anche Dino Zoff ha voluto dire la sua: "Se vuole continuare a giocare o stare in panchina ben venga. Non vedo alcun problema. Ognuno fa quello che sente, senza considerazioni negative. In Nazionale? Ora non esageriamo".

L'ex ct della Nazionale ha dichiarato: "L'idea di un futuro in dirigenza può aver influenzato la sua voglia di tornare alla Juventus. Non sono contrario, certamente non me l'aspettavo, può dare il suo contributo ma Sarri non ha bisogno di ombrelli".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 26-06-2019 14:49