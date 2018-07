Buffon, arriva il giorno: Tour Eiffel illuminata per lui

Mentre in queste ore si sta delineando il "colpo del secolo", il sempre più probabile trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus, una leggenda bianconera sta invece per lasciare ufficialmente Torino dopo 17 anni: è stata infatti fissata la data della presentazione ufficiale di Gianluigi Buffon al Paris Saint Germain.

Lunedì 9 luglio l'ex portierone azzurro è atteso nella Capitale francese: una data speciale per l'estremo difensore di Carrara, perché il dodicesimo anniversario della vittoria al Mondiale tedesco.

Buffon, che sosterrà nelle prossime ore le visite mediche, sarà presentato come una vera e propria stella, al pari di Neymar: la Tour Eiffel, riporta Sky, verrà illuminata a festa con i colori societari come accadde un anno fa per l’acquisto della punta brasiliana. Sarà inoltre proiettata una gigantografia del portiere, che prenderà il posto di Areola, in uscita, alcuni sussurrano, in direzione Roma.

Gigi firmerà un contratto da 8 milioni lordi a stagione, con opzione di rinnovo per la stagione successiva: l'obiettivo è conquistare la Champions League, che da troppo tempo gli sfugge. Alle 13 di lunedì la presentazione al Parco dei Principi, con al fianco il presidente Nasser Al-Khelaïfi.

"Se andremo avanti vedremo – aveva detto a Sky alcuni giorni fa Buffon sul suo futuro -, se lo farò sarà perché ho tante motivazioni che spingono una persona di 40 anni a volersi mettere alla prova, emozionarsi. Le emozioni che si provano giocando non è facile provarle nella vita. E poi perché probabilmente c’è ancora bisogno e voglia di dimostrare quanto si è forti e quanto si può performare bene nonostante l’età. Piccole sfide che ognuno accetta di affrontare. Il Mondiale? Ci sono tante sorprese, mi sta piacendo. Il calcio si sta livellando e a parte due-tre casi non ci sono cenerentole e tutte le squadre possono ambire a vincere contro chiunque. Il dispiacere di non esserci si è già visto nel post con la Svezia e quello basta. È l’immagine emblematica di quanto tenevamo e tenevo partecipare a questo Mondiale".

SPORTAL.IT | 06-07-2018 10:10