Gigi Buffon – Una vita tra i pali per il più grande portiere della storia

Prima col Parma e poi con la Juventus e con la Nazionale italiana, Super Gigi ha ridefinito cosa vuol dire essere un portiere

Roberto Ciucci Giornalista Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.