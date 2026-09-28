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Gigi Buffon – Una vita tra i pali per il più grande portiere della storia

Prima col Parma e poi con la Juventus e con la Nazionale italiana, Super Gigi ha ridefinito cosa vuol dire essere un portiere

1 min di lettura

Roberto Ciucci

Roberto Ciucci

Giornalista

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Un ragazzino di 17 anni entra in campo contro il Milan e, quasi trent’anni dopo, si ritrova con un Mondiale in bacheca, una montagna di record e oltre mille partite da professionista. È la storia semplicemente pazzesca di Gianluigi Buffon, per molti Gigi ma per quasi tutti il Portiere con la P maiuscola. L’avventura di Buffon comincia a Carrara, dove nasce nel 1978, ma è a Parma che affonda le proprie radici da calciatore.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera di Gigi Buffon, tra Parma, Juventus e Nazionale italiana: una vita tra i pali per il più grande portiere della storia del calcio.

Gigi Buffon – Una vita tra i pali per il più grande portiere della storia AnsaFoto

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