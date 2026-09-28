Un ragazzino di 17 anni entra in campo contro il Milan e, quasi trent’anni dopo, si ritrova con un Mondiale in bacheca, una montagna di record e oltre mille partite da professionista. È la storia semplicemente pazzesca di Gianluigi Buffon, per molti Gigi ma per quasi tutti il Portiere con la P maiuscola. L’avventura di Buffon comincia a Carrara, dove nasce nel 1978, ma è a Parma che affonda le proprie radici da calciatore.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la carriera di Gigi Buffon, tra Parma, Juventus e Nazionale italiana: una vita tra i pali per il più grande portiere della storia del calcio.