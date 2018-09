Buffon: "Champions? Attenzione al Napoli"

Gianluigi Buffon non si fida del Napoli di Carlo Ancelotti.

Il numero uno ex Juve ha parlato – ai media ufficiali del Paris Saint Germain – del girone di Champions League: “Siamo stati sorteggiati in un gruppo difficile, di altissimo livello che ci servirà a crescere”.

”Il Napoli è un avversario molto forte – ha dichiarato Buffon – Dovremo essere bravi noi a mettere in campo i frutti del lavoro svolto in questi mesi, evitando di incombere in errori. Non possiamo permetterci passi falsi”.

SPORTAL.IT | 05-09-2018 17:05