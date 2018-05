Buffon con il fiato sospeso: è il giorno del giudizio

E' il giorno decisivo per Gianluigi Buffon. L'ormai ex portiere della Juventus aspetta oggi il giudizio della Uefa dopo i fatti di Real Madrid-Juventus: la sentenza influenzerà inevitabilmente il suo futuro, compresa l'eventualità di lasciare il calcio.

Una giornata di squalifica per il cartellino rosso è scontata: sotto giudizio dell'Uefa il clamoroso sfogo in campo e nel dopo gara contro l'arbitro Oliver. La violazione dell’articolo 15 legata alle proteste eccessive può costare da due a quattro turni, ma le pesantissime dichiarazioni post partita potrebbero valere una squalifica a tempo, che metterebbe in dubbio il futuro e l'intesa già raggiunta con il Paris Saint Germain.

Il portiere di Carrara ha trovato da giorni un accordo con il Psg: un biennale da 8 milioni a stagione. Ma entrambe le parti stanno aspettando la decisione dell'Uefa, che in caso di mano pesante potrebbe mettere fine alla carriera dell'ex estremo difensore bianconero.

A Parigi, secondo indiscrezioni, per una squalifica fino a quattro turni di stop non ci sarebbe nessun problema. Nel caso di una vera stangata le cose si complicherebbero, e Gigi potrebbe essere spinto a salutare tutti e dire basta.

Così Buffon si era espresso alcune settimane fa in conferenza stampa sulla sua possibile squalifica dopo la cocente eliminazione dalla Champions League: "La mia squalifica per il dopo Madrid? Penso che sia anche giusta, è normale. Ho trasceso, non sono mai stato squalificato né espulso in ventitré anni di Champions, ma era una situazione particolare e il Buffon di quella sera non poteva non dire quelle cose. Mi è dispiaciuto aver offeso l’arbitro, se Oliver lo avessi visto dopo due giorni lo avrei abbracciato chiedendogli scusa ma confermando il mio pensiero, dicendogli di andarci più calmo. Ma non porto rancore".

