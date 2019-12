Buffon confessa: "A cosa ho rinunciato per la Juventus"

Gianluigi Buffon durante l'evento Trofeo Agnelli 2019 è tornato a raccontare un periodo esaltante e al momento stesso delicatissimo della sua carriera: l'estate del 2006, quella del Mondiale conquistato in Germania, ma anche di Calciopoli e della retrocessione in serie B della Juventus: "Perché sono restato anche in B? In mezzo a un mondo di parole, quella è stata un'occasione per dare un segnale forte a tutti i ragazzi che hanno questa passione".

"E questo tipo di segnale lo puoi dare solo se tu sei il primo a rinunciare a qualcosa di importante e in quel momento lì io stavo rinunciando a molto: avevo 28 anni ed ero nel pieno della mia carriera. Avevo appena vinto il Mondiale e mi stavo giocando il Pallone d'Oro: se avessi preso un'altra decisione sarebbero cambiate molte cose. Però in quel momento avevo la certezza che comportandomi bene, con generosità verso gli altri, la vita mi avrebbe restituito tutto".

Una scelta che Gigi assolutamente non rimpiange: "Se oggi a quasi 42 anni mi trovo qui è in virtù di quella scelta fatta 14 anni fa".

Buffon ha parlato anche sul valore dello sport: "Due settimane fa sono andato a fare uno spot, c'era Ivan Basso, c'erano due cestisti italiani e quindi ogni tanto mi sento a disagio perché ci sono tanti altri atleti che hanno vinto quello che ho vinto io, rappresentato l'Italia ai livelli massimi vincendo anche la medaglia più importante, però non hanno avuto la fortuna di essere e restare celebri magari per tutto il tempo in cui lo sono stato io, di avere la pubblicità che ho avuto io, o guadagnare i soldi che ho guadagnato io".

"E quindi questo mi lascio un rammarico interiore, perché lo sport dovrebbe essere meritocrazia assoluta e mi accorgo che non è sempre così. Io ho avuto la fortuna di scegliere la parte più fortunata, quella più redditizia in tutto, il calcio. La mia fortuna è stata quella di aver incanalato le mie attitudini verso lo sport che si è rivelato più importante, ma quella è stata solo una fortuna sostenuta dalla passione. Sono sicuro che questa ci accomuna. Ed è la stessa che dovremmo insegnare ai nostri bimbi e ai ragazzi che si approcciano allo sport".

SPORTAL.IT | 05-12-2019 13:01