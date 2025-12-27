Buffon contro la Juve: Louis Thomas entra nel finale a Pisa, l'emozione incontenibile di mamma Alena Seredova

Il figlio di Gigi, indimenticato ex numero 1 bianconero, in campo 11 minuti per il disperato assalto dei toscani a poche ore dal suo diciottesimo compleanno.

Buffon in campo contro la Juventus: è successo davvero, anche se il protagonista – ovviamente – non è Gigi, indimenticato ex numero 1 di mille battaglie tra i pali della formazione bianconera, ma il figlio Louis Thomas. Che in campo non gioca in porta, ma al centro dell’attacco, ha appena 17 anni (ma solo fino allo scoccare della mezzanotte, visto che è nato il 28 dicembre 2007) e ha già segnato gol a grappoli a livello di Nazionale giovanile. Non quella dell’Italia, però, visto che – come è noto – ha optato, almeno per il momento, per la nazionalità ceca ereditata da mamma Alena Seredova.

Pisa-Juventus, Buffon Jr in campo nel secondo tempo

Buffon Jr è entrato in campo nel finale del match tra Pisa e Juventus, valevole per la 17ma giornata d’andata della Serie A. Gilardino ha pensato a lui per irrobustire l’attacco nel disperato assalto dei toscani, passati in svantaggio una dozzina di minuti prima in virtù di una rete rocambolesca messa a segno da Kalulu. Louis Thomas Buffon ha preso il posto di Calabresi al minuto numero 39 del secondo tempo. Negli undici minuti giocati contro i bianconeri non è riuscito a combinare granché: una sponda per Tramoni, una spinta da Bremer e poco altro. La Juventus, per giunta, ha trovato il gol del definitivo 0-2 in contropiede con Yildiz.

Prima volta contro i bianconeri per il figlio di Gigi Buffon

Poco male: il giovane Buffon potrà raccontare con orgoglio di questa “prima” speciale contro la Juventus, club in cui ha militato per un paio di stagioni a livello giovanile. Cresciuto nella Sisport, il figlio primogenito di Gigi e Alena Seredova si è trasferito nell’Academy della Juventus nel 2020, a dodici anni e mezzo. In bianconero è rimasto per due annate, poi si è trasferito alla Scuola Calcio CBS e nel 2023 ha trovato accoglienza nel Pisa. Nel club toscano, prima sotto la guida di Pippo Inzaghi poi sotto quella di un altro ex bomber, Alberto Gilardino, ha debuttato prima in Serie B, poi in massima serie. Ed è sceso in campo, sia pur solo per qualche minuto, anche contro Inter e Juve.

Alena Seredova scatenata in tribuna per Louis Thomas

Al momento dell’ingresso in campo di Louis Thomas Buffon le telecamere di DAZN e Sky, che hanno trasmesso l’incontro, hanno pizzicato una “tifosa” particolarmente scalmanata sugli spalti dell’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani: proprio lei, Alena Seredova, la popolare attrice e showgirl che molto spesso è in tribuna al seguito del figlio. Telefonino in mano e sorriso d’ordinanza, ha accompagnato l’entrata in campo di Buffon Jr con gli occhi lucidi, scattando un’infinità di foto. Un’emozione indescrivibile e incontenibile per un ragazzo che sta crescendo nel calcio che conta, nonostante il “peso” di un cognome decisamente ingombrante.