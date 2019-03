Buffon esulta con la Juventus

La sua Champions League è finita ancora per un calcio di rigore, come era accaduto lo scorso anno.

Dal Real Madrid al Manchester United, ma questa volta niente proteste, espulsioni e frasi diventate cult, solo l’incredulità nel pensare quanto questo trofeo sia stregato per la carriera di Gigi Buffon.

Dall’altro lato, con il Psg fuori dai giochi, l’ex capitano della Juventus può adesso tranquillamente tifare per i bianconeri nella manifestazione ed allora ecco il post di congratulazioni su Twitter per l’impresa contro l’Atletico Madrid: “Complimenti a tutti! Un'impresa simile è qualcosa di straordinario e commovente Godetevela fino in fondo. P.s. grande mister Allegri!" ha scritto Buffon come didascalia alla foto che ritrae i festeggiamenti di gruppo di Ronaldo e compagni nello spogliatoio dopo il 3-0 ai Colchoneros.

Già, Ronaldo, a segno su rigore proprio come in quella notte dell’11 aprile 2018, l’ultima di Gigi Buffon in Europa con la sua Juventus…



SPORTAL.IT | 13-03-2019 10:55