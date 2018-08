Buffon fa i complimenti alla Spal

Gianluigi Buffon sulla sua app fa i complimenti alla Spal per il primo posto in classifica condiviso con Juventus e Napoli.

"Essere in testa non è certo il suo obiettivo. Ma vedere società che lavorano bene, con competenza e programmazione, fa sempre piacere. Soprattutto ai grandi romantici come me che fin da piccolo guardavano con passione al Genoa di Scoglio o al Pescara di Galeone", le parole del portiere di Carrara, che un anno fa aveva festeggiato il ritorno in A dei ferraresi: "Bentornato alla Spal, società di tradizione e dal sapore antico. Benvenuta Curva Ovest, questo palcoscenico vi appartiene, l'avete meritato e voluto con sostegno incessante, gagliardo e numeroso".

SPORTAL.IT | 30-08-2018 13:15