Buffon, futuro in bilico. E Gigi torna in campo allo Juventus Stadium

E' sempre più incerto il futuro di Gianluigi Buffon. Secondo indiscrezioni l'ex portierone della Juventus non dovrebbe prolungare il contratto con il Paris Saint Germain: non sono esclusi colpi di scena, ma il rapporto tra l'estremo difensore di Carrara e la società parigina sembra ormai all'epilogo. Il Psg sarebbe intenzionato a puntare su Kevin Trapp, che tornerà dal prestito all'Eintracht Francoforte, e su Alphonse Areola, che quest'anno si è alternato con l'ex numero uno degli Azzurri.

La stagione di Buffon in Francia, partita sotto i migliori auspici, è girata in negativo dopo l'errore commesso al Parco dei Principi nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester United: una papera costata l'eliminazione. In stagione Gigi ha finora collezionato 23 presenze subendo 21 reti e alternandosi con Alphonse Areola tra i pali.

Ora per Buffon si apre un bivio: cercare una nuova esperienza in un'altra società estera o appendere i guanti al chiodo e tornare alla Juventus per iniziare un percorso dirigenziale.

Intanto Gigi tornerà in campo a Torino, nel "suo" Allianz Stadium, per la Partita del Cuore in programma il 27 maggio. I ricavi dell'evento verrano devoluti alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Fondazione Telethon.

Durante l’evento che vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Cantanti contro i Campioni per la Ricerca, saranno presenti in campo numerosi personaggi di spicco dello spettacolo e dello sport. Hanno immediatamente confermato la loro presenza alla 28esima Partita del Cuore il socio fondatore Giulio Mogol, il presidente della NIC Paolo Belli, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Paolo Vallesi, Raoul Bova, Benji e Fede, Moreno, Briga…

Tra i campioni per la Ricerca ci sono la coppia di Mister, Michel Platini e Gianluca Vialli. In campo, capitanati da Andrea Agnelli, i piloti della Ferrari Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, Michael, il presidente della FCA, John Elkann, il Pallone d'Oro Pavel Nedved che avrà a fianco il “rivale” di tanti derby capitolini, Francesco Totti, il Commissario Montalbano, Luca Zingaretti.

Si va verso il tutto esaurito, a venti giorni dall'evento, infatti, sono già 30 mila i biglietti venduti. I posti sono 41 mila. L'obiettivo è di superare i 2 milioni 111 mila ottenuti nel 2015: quest'anno l'sms solidale 45527 sarà in funzione un mese, dal 9 maggio al 9 giugno.

Sarà il fuoriclasse Cristiano Ronaldo a dare il calcio d'inizio di una gara che unisce sport, spettacolo e solidarietà.

