Buffon, futuro in bilico: le sue (tante) opzioni per l'anno prossimo

L'avventura al Paris Saint-Germain è finita, e ora Gianluigi Buffon sembra essere tornato indietro di 12 mesi. Era l'estate del 2018 quando il portiere dei nove scudetti con la maglia della Juventus si ritrovò a dover ripartire da una nuova piazza dopo 17 anni in bianconero. Il trasferimento a Parigi gli ha quindi permesso di vivere una nuova esperienza in Champions League (un trofeo che nella sua bacheca continua a mancare) e di vincere un altro campionato nazionale. Ma ora, un anno dopo, a 41 anni suonati, c'è una nuova avventura da vivere e una nuova storia da scrivere.

Buffon è infatti stato chiaro: vorrebbe giocare ancora. E le opzioni, c'è da dire, non mancano. E svariano tra quelle suggestive, quelle stuzzicanti e qualcuna addirittura da libro Cuore.

Diverse tra queste opzioni portano di nuovo in serie A, dopo un solo anno di pausa. Tra queste la soluzione più blasonata è rappresentata dalla Lazio, che punterebbe su Buffon per renderlo il leader di una squadra che ancora una volta giocherà sui tre fronti e intende crescere ancora dopo i buoni segnali raccolti negli ultimi anni di guida di Simone Inzaghi. Esiste e resiste però una tentazione Champions, che sarebbe rappresentata dall'Atalanta: con Berisha in uscita e il giovane Gollini in rosa, Buffon potrebbe rappresentarne ben più che una chioccia.

Ci sono però altre due soluzioni, entrambe dal grande impatto emotivo. La prima conduce al Genoa, la squadra per cui Buffon non ha mai fatto segreto di aver tifato quando era ragazzino. E la seconda invece rappresenta un grande ritorno, quello al Parma con cui esordì diciassettenne in serie A e con cui disputò i suoi primi sei campionati da professionista e vinse i suoi primi titoli (una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa).

Attenzione poi alle soluzioni estere: esiste una possibilità Barcellona, ma la grande tentazione è il Brasile. La Fluminense di Rio de Janeiro rappresenta infatti ben più di una semplice idea e Gigi potrebbe seriamente pensarci. E sullo sfondo c'è sempre la Federcalcio italiana, dove da tempo c'è pronta una scrivania per lui. Ma per questo non sembra ancora essere giunto il momento.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 00:36