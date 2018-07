Buffon ha già dimenticato la Juve: "PSG perfetto"

Gianluigi Buffon è ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. L'ufficialità è giunta nella serata di venerdì, con il portiere carrarese che ha pubblicato le immagini della firma del contratto sul suo profilo Twitter, unite alla frase in tre lingue: "Inizia una nuova avventura. A new adventure begins. Le début d'une nouvelle aventure". La società parigina, dal canto suo, ha pubblicato un'immagine del suo nuovo giocatore insieme all'hashtag #OneOfUs ("Uno di noi") e corredata dal messaggio: "Il Paris Saint-Germain è molto felice di annunciare l'arrivo di Gianluigi Buffon".

L'ormai ex numero 1 della Juventus ha già indossato la sua nuova maglia, come mostrato in un altro filmato social aggiungendo un commento: "E' perfetta". Non sono mancate ulteriori dichiarazioni, le sue prime da giocatore dei campioni di Francia: "Con una grande sensazione di felicità mi unisco al PSG. Per la prima volta nella mia carriera mi allontano dal mio Paese. Solo un progetto ambizioso come questo avrebbe potuto condurmi a una decisione simile".

Intanto la Juventus ha salutato Buffon con un video che ripercorre anche la sua ultima partita in bianconero, indossando la casacca che lo ha visto come grande protagonista per 17 stagioni. "Grazie di tutto Gigi", è stato l'ultimo saluto della Vecchia Signora al suo vecchio capitano.

Buffon si lega al PSG con un contratto della durata di un anno, con l'opzione per un'ulteriore stagione. Nelle ore precedenti aveva superato le visite mediche all'ospedale americano di Neuilly, non lontano dall'Arco di Trionfo, a Parigi. La presentazione è prevista per la giornata di lunedì.

Gli accordi con la sua nuova società gli permetteranno di guadagnare 4 milioni di euro a stagione. Per lui è la terza maglia da professionista, dopo quelle del Parma e della Juventus.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 20:20