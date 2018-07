Buffon ha superato le visite mediche

Gianluigi Buffon sta per diventare il nuovo portiere del Paris Saint Germain. L'ex numero uno azzurro, che ha salutato la Juventus da pochi giorni dopo 17 stagioni in bianconero, ha superato le visite mediche organizzate all'ospedale americano di Neuilly, non lontano dall'Arco di Trionfo, a Parigi.

Lunedì sarà presentato alla stampa: guadagnerà 4 milioni di euro a stagione. Intanto l'estremo difensore di Carrara ha raggiunto la sede del Psg in 53 avenue Emile Zola a Boulogne-Billancourt per mettere la firma sul contratto da un anno con opzione fino al 2020.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 15:25