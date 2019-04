Buffon, imminente decisione sul suo futuro: c'entra la Juventus

La Juventus è pronta a riaccogliereGigi Buffon, nelle vesti di dirigente. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l'ex portierone bianconero deciderà il suo futuro la prossima settimana: l'agente Silvano Martina volerà in Francia per capire la volontà del Paris Saint Germain.

I parigini l'hanno ingaggiato un anno fa, facendogli firmare un contratto di una stagione con opzione di rinnovo per altri 12 mesi, che al momento non hanno esercitato. Dopo un grande avvio, l'entusiasmo sotto la Torre Eiffel si è infatti raffreddato dopo l'eliminazione anticipata dalla Champions League, causata anche da alcuni errori dell'estremo difensore di Carrara, continuamente beccato dalla stampa che gli preferisce il francese Areola.

Inoltre nelle ultime settimane si è fatto sempre più insistente il nome di De Gea, il portiere spagnolo in scadenza di contratto con il Manchester United nel 2020, come possibile nuovo grande acquisto dello sceicco Al Khelaifi.

Buffon è sempre rimasto sereno nonostante le voci e vorrebbe giocare per almeno un altro anno, ma un no del Psg lo metterebbe di fronte a un bivio: cercare un'altra destinazione in estate o cimentarsi nella carriera da dirigente, dove ha già un posto assicurato a Torino.

Il presidente della Juve Andrea Agnelli nella conferenza stampa d'addio aveva accennato a un "percorso di formazione" di un anno per introdurre l'ex Azzurro nell'organigramma della società: una stagione di apprendistato per mettere le basi alla sua nuova vita senza guantoni e dietro la scrivania.

Buffon pochi giorni fa ha vinto con il Psg il suo decimo titolo nazionale in carriera: è il calciatore italiano con più tornei vinti nella storia. Oltre agli ultimi 8 campionati, Buffon si è aggiudicato anche gli scudetti del 2002 e del 2003, conquistando la vetta della classifica di tutti i tempi con 10 scudetti vinti. In questa speciale classifica dominano i bianconeri: al secondo posto c'è a 9 Andrea Barzagli, che oltre agli 8 conquistati con la Vecchia Signora ne vinse uno in Germania con il Wolfsburg. Quindi sono in cinque a quota 8 titoli nazionali: Leonardo Bonucci, 7 con la Juventus e 1 con l'Inter nel lontano 2006 (lo scudetto riassegnato dopo Calciopoli); Giorgio Chiellini e Giuseppe Furino, 8 scudetti conquistati in bianconero; Giovanni Ferrari, 5 con la Juventus, 2 con l'Inter e 1 con il Bologna; Virginio Rosetta, 6 con la Juventus e 2 con la Pro Vercelli.

SPORTAL.IT | 25-04-2019 12:09