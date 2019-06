Buffon, l'agente interviene sul suo futuro

Dopo l'addio al Paris Saint Germain per Gianluigi Buffon si sono presentate diverse opzioni. Si è parlato di un possibile ritorno in serie A, magari alla Lazio che punterebbe sulla sua esperienza per renderlo il leader di una squadra che ancora una volta giocherà sui tre fronti e intende crescere ancora dopo i buoni segnali raccolti negli ultimi anni di guida di Simone Inzaghi. Esiste e resiste però una tentazione Champions, che sarebbe rappresentata dall'Atalanta: con Berisha in uscita e il giovane Gollini in rosa, Buffon potrebbe rappresentarne ben più che una chioccia.

Era stata ventilata anche l'opzione di un clamoroso ritorno a Parma, club con cui l'ex portiere della Juventus esordì a 17 anni e con cui disputò i suoi primi sei campionati da professionista e vinse i suoi primi titoli (una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, una Coppa Uefa).

Sulla possibilità di approdare a Parma era intervenuto l'agente Silvano Martina: "Né Parma né Brescia ci hanno contattato, sono tutte cose inventate. È anche difficile smentire tutte queste false notizie che arrivano in massa tutti i giorni. Dovrà decidere se continuare o smettere, ha una famiglia, dei figli. Tra una settimana ci vedremo per fare il punto della situazione. Non so cosa farà dopo il calcio, ma può fare tutto. È pieno d'entusiasmo e voglia, non ha saltato neanche un allenamento a Parigi. Quest'anno è andato in Francia e ha fatto un grandissimo campionato, basta guardare le partite che ha fatto, si merita di giocare ancora anche se ovviamente per la sua età dovrà essere gestito".

Lo stesso procuratore ha rilasciato di recente un'intervista a O Jogo in cui ha lasciato più di un indizio sul futuro del suo assistito: "Non c'è nulla di concreto, non ci sono contatti diretti con nessuno, ma l'idea di giocare nel Porto e in Portogallo è di grande interesse per Gigi perché stiamo parlando di un club con una grande storia e che gioca in Champions League. Il Porto è un grande club e lì troverebbe anche il suo amico Sergio Conceiçao".

I 'Dragoes' sono alla ricerca di un sostituto di Iker Casillas e starebbero seriamente pensando di ingaggiare Gianluigi Buffon.



SPORTAL.IT | 12-06-2019 14:50