Buffon, messaggio a Cristiano Ronaldo e alla Juventus

Esordio positivo di Gianluigi Buffon in Ligue 1. Nel giorno in cui Cristiano Ronaldo si disimpegnava per la prima volta davanti ai tifosi della Juventus, l'ex portierone bianconero ha debuttato tra i pali della porta del Psg nella sfida interna contro il Caen, vinta agevolmente per 3-0 dai campioni di Francia. Nessun problema per Gigi: l'unico brivido è stata una deviazione di testa di Thiago Silva nella ripresa, un possibile autogol sventato agevolmente dall'ex numero uno degli Azzurri.

Il portiere di Carrara nel dopo gara ha avuto parole al miele nei confronti della Juve e di CR7: "Quello che darà CR7 alla Juventus mi auguro che sia quello che ha dato a tutte le squadre in cui ha giocato. Sicuramente non darà dispiaceri ai bianconeri, negli ultimi anni ne ha dati tanti. Di certo la Juve si è levata un avversario importante. Dove potrà arrivare quest'anno la squadra? La società ha una capacità dirigenziale, un presidente, una storia, una tifoseria, un gruppo di giocatori importanti e seri tali che se non vince, ci va vicino", ha spiegato dopo il match di Ligue 1.

Buffon è stato accolto al Parco dei Principi con una ovazione: "Non penso di essere già il padrone della difesa. Sono molto contento perchè abbiamo vinto il nostro secondo match dopo la Supercoppa con il Monaco e per la seconda volta senza prendere gol. Al Parco dei Principi c'è un'energia particolare. Ero molto entusiasta all'idea di giocare qui e ne avevo parlato anche con i miei compagni".

A Villar Perosa il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha fissato il nuovo obiettivo: "Quest'anno bisogna passare dal sogno all'obiettivo, l'obiettivo deve essere la Champions League: dobbiamo porci l'obiettivo di vincere tutto. Sarà un anno difficile, Allegri e lo staff sanno perfettamente che bisognerà lavorare quotidianamente per raccogliere i frutti a fine anno. Dopo l'amichevole comincia la settimana che porterà al primo impegno ufficiale: in bocca al lupo, fino alla fine. Ad aprile speravo che qualcuno sarebbe tornato qui con la Coppa del Mondo: un applauso a Matuidi. E poi mi fa piacere che il nuovo capitano sia Chiellini".

SPORTAL.IT | 13-08-2018 13:30