Buffon-Neymar, buona la prima

I campioni di Francia del Psg hanno superato per 3-0 il Caen nel posticipo della prima giornata di Ligue 1, che ha segnato l'esordio della squadra di Tuchel.

Buffon, subito titolare a scapito di Areola, è poco impegnato, per lui più ovazioni che tiri in porta. I parigini vanno a segno con Neymar, Rabiot e Weah jr, il figlio del grande ex George.

Tuchel si è detto impressionato dall'impatto di Buffon nello spogliatoio: "È un grande professionista, una leggenda. È umile ed ha una grande influenza sul gruppo, è un leader vero".

SPORTAL.IT | 13-08-2018 08:05