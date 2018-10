Buffon non ha dubbi. E' lui il prossimo Pallone d'Oro

Gianluigi Buffon nella sua avventura al Paris Saint-Germain sta conoscendo da vicino uno dei migliori calciatori del panorama mondiale: Kylian Mbappè.

Per l’ex portiere della Juventus, il giovane campione del Mondo con la Francia merita già il Pallone d’Oro dei grandi, visto che quello dedicato agli under 21 sembra ormai essere suo, con buona pace di Donnarumma e Cutrone.

Non ha usato mezze misure Buffon e lo ha dichiarato al programma televisivo 'Tout le Sport': “Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e migliora giorno dopo giorno. Per quello che mostra in campo in ogni partita e per quanto ha fatto al Mondiale, dove spesso è stato decisivo, dico che merita il Pallone d’Oro. Non posso dire il contrario anche perchè mentirei”.

L’edizione di quest’anno del massimo riconoscimento europeo a livello individuale non è mai stata così in bilico negli ultimi anni, segnati dall’alternanza del duo Messi-Ronaldo, arrivati a conquistarlo per cinque volte a testa.

Luka Modric sembra essere in vantaggio visto la vittoria con il Real Madrid della terza Champions League consecutiva e la finale al Mondiale di Russia con la Croazia. Proprio in quella partita, dall’altra parte del campo, c’erano Mbappè e Antoine Griezmann.

L’attaccante dell’Atletico Madrid ha trascinato gli uomini di Simeone alla vittoria dell’Europa League e nella massima rassegna iridata ha lasciato il segno in più di un’occasione, come fatto dal giovane del Paris Saint-Germain.

A sostenere ancora di più la sua decisione, Buffon ha concluso dicendo: “Mbappè ha un talento eccezionale e ha qualità tecniche che non ho visto molte volte. E’ un fenomeno e se persiste nel voler essere il migliore può avere una lunga carriera ricca di successi sia nel club che a livello personale”.

Investitura importante per il francese classe 1998, che ha anche un altro sogno, che coincide con quello di Buffon: vincere la Champions League.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 20:15