Buffon non serviva più alla Juve

Gigi Buffon torna a parlare della Juventus e lo fa con la Gazzetta dello Sport. “Non aveva senso ritardare la decisione di un anno. Non c’è nessun rimpianto e non c’è nessuna delusione. Con la Juve avevamo programmato insieme un percorso di addio e la chiusura del cerchio in modo perfetto. Alla Juve non c’era più bisogno, ormai volava da sola”, ha detto.

“Avevo deciso di lasciare il calcio, ma se ti comporti bene, senza egoismo, la vita ti premia sempre. E così è arrivata la chiamata del Paris Saint Germain, dove c’era bisogno di me” ha aggiunto.

Il portierone di Carrara si è già ambientato a Parigi: “Mi piace l’onda di energia e di positività che trasmette la quotidianità di Parigi. Da turista non la percepisci. Rispondo in francese? Con l’umiltà del caso. Non mi piacevano gli stranieri che dopo 6¬7 mesi in Italia non si sforzavano neppure di parlare la nostra lingua. Non posso predicare bene e razzolare male. Perciò io ci ho provato subito. Mi piace la parola drole, “divertente”: è così che vorrei propormi”.

Il confronto con Neymar ed Mbappe in allenamento: “Anche per loro affrontare Gigi Buffon, credo. In tutta la mia carriera ho avuto la fortuna di allenarmi sempre con grandi campioni. Nonèuna novità. Il confronto con i migliori mi ha fatto forte. Neymar ha una visione dell’ultimo passaggio sconcertante. Rimani a lì a chiederti: ma dove cavolo l’ha fatto passare quel pallone… Attenti, però. Ora che vedo Verratti tutti i giorni, vi assicuro che non è inferiore. Nei passaggi filtranti Marco vale Neymar. Non a caso l’80% dei palloni se li passano tra loro. Mbappé è una forza della natura e ha voglia di spaccare il mondo”.

Sul suo momento di forma: “Ho conquistato il ruolo che volevo e per il quale sono stato scelto: mettere a disposizione le mie conoscenze per fare crescere l’ambiente e dimostrare che ci sono ancora e ci sono bene. Mi sento più forte di cinque anni fa. Dopo una settimana hanno capito che non era arrivato uno che stava invecchiando, ma che voleva ritagliarsi spazi importanti e se li sta guadagnando. Senza perdere di vista il focus: far crescere la squadra. Quando gioca Alphonse (Areola ndr), mi impegno per farlo rendere al massimo”.

