Buffon non si pente e contrattacca

C’è qualcosa, anche se può sembrare strano da dirsi, che da mercoledì sta facendo discutere gli italiani più della correttezza o meno del rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus. Dal bar alle università, dai negozi alle singole abitazioni, il dibattito se quell’intervento di Benatia su Lucas Vazquez fosse davvero punibile è apertissimo e, come i veri misteri della scienza, irrisolvibile. Eppure, ancora più dilaniante è il dubbio in merito alle dichiarazioni del post-gara di Gigi Buffon. Il portiere bianconero è stato espulso per proteste dall’arbitro Oliver dopo che il direttore di gara inglese ha accordato il rigore decisivo ai campioni d’Europa: è stata la prima espulsione in carriera per proteste del mito del calcio italiano proprio all’ultima partita in campo europeo.

Una beffa per tutti, uno sfregio secondo molti, ovviamente Buffon compreso, protagonista poi di un durissimo sfogo nei confronti dell’arbitro un’ora dopo la fine della partita. A freddo, quindi, e proprio per questo a molti non sono andate giù le parole pesantissime che il portiere ha rivolto all’arbitro. Alla vigilia del ritorno in campo contro la Sampdoria, Buffon ha parlato a “Le Iene Show”, spiegando il proprio punto di vista e rispondendo a chi invocava le scuse del portiere: “Io non devo rimediare a nulla perché sono un essere umano che mette passione, sentimenti, arrabbiature. Trovo modi di parlare, giusti o sbagliati che siano, alcune volte eccessivi, ma sono questo, sono Gigi Buffon. L'altra sera era finita la partita da un'ora e mezza, quindi quello che uno esterna sono sentimenti, pensieri forti. Per certi aspetti ineducati, ma sono i sentimenti di un uomo che non si trincera dietro a un velo di ipocrisia e butta fuori quello che le viscere gli dicono e punto. Chiuso" ha precisato Buffon con rabbia e amarezza per le critiche ricevute, proporzionali almeno alla delusione per quanto avvenuto nei secondi finali al “Bernabeu”.

“Non si può chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare sempre tutto, di essere equilibrato – la chiosa – Alla fine avrò anche usato modi eccessivi, ma ho esternato pensieri che avevano una logica. Tutte cose che ridirei, magari con un altro tipo di linguaggio, più civile diciamo. Però rimane che il contenuto di ciò che ho detto lo riconfermo in pieno".

SPORTAL.IT | 14-04-2018 19:55