Buffon non si pone limiti

Gianluigi Buffon ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Paris Saint-Germain dopo l’addio alla Juventus.

All’Equipe il portiere azzurro ha dichiarato: “Ho imparato negli ultimi anni che sarebbe stato un errore fissare un limite. A 32 anni pensavo di smettere a 35 anni, poi le circostanze mi hanno portato a continuare e mi sono detto che mi sarei fermato a 38, poi sono arrivato a 40 e sono ancora qui. Potrei smettere tra sei mesi o dieci anni, non voglio chiedermelo, non voglio saperlo. Quando tutto finirà non resterò sorpreso, so che tutto sarà completamente diverso da quello che è stato finora”.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 22:00