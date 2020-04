Buffon non si toglie i guanti: rinnovo con la Juventus vicino

La serie A, così come anche gli altri campionati, è al momento ferma per l'emergenza Coronavirus e questo ha rimandato anche la programmazione di diversi nodi di calciomercato. Ma con il trascorrere dei giorni sta prendendo sempre più corpo un'importante ipotesi: la conferma di Gianluigi Buffon alla Juventus per almeno un altro anno.

L'eterno portiere bianconero, tornato a Torino dopo l'esperienza francese al Paris Saint-Germain, andrà in scadenza tra due mesi ma sembra fermamente intenzionato a non appendere scarpini e guanti al chiodo. La sua fame di calcio non si è ancora esaurita, così come gli obiettivi da raggiungere in una carriera già ricchissima di successi.

La conferma arriva dalle colonne del 'Corriere della Sera', secondo cui Buffon ha già chiaramente esposto alla società il desiderio di restare in squadra come secondo portiere anche nel campionato 2020-2021, indipendentemente dalle date in cui si disputerà e dell'eventuale nuova formula.

Il portierone ha già compiuto 42 anni, che la Juventus ha festeggiato in grande stile, vuole ancora rendersi utile per la causa e soprattutto si vuole regalare una nuova cavalcata in Champions League (torneo che da sempre rappresenta una sorta di sortilegio, rappresentando l'unico titolo che ancora gli manca).

"Non smetto perché sto bene – aveva del resto rivelato in una recente intervista a 'Juventus TV' -. E per avere rispetto dei sogni che avevo da bambino. A quell'età mi sarei emozionato anche se mi avessero detto che sarei diventato un portiere di serie C".

Buffon del resto ha già sfondato il muro delle mille presenze in campo da professionista, secondo italiano a riuscirci, e già è il giocatore con più apparizioni nella storia della serie A, a pari merito con Paolo Maldini.

Numeri da record, come i nove scudetti vinti in carriera. Ma Buffon non è ancora sazio.

SPORTAL.IT | 11-04-2020 10:30