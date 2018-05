Buffon, nuovo colpo di scena sul futuro

Il futuro di Gianluigi Buffon si arricchisce di un nuovo colpo di scena.

Il 40enne portiere, che sembrava essere ad un passo dall’approdo in Francia per vestire la maglia del Psg, ha chiesto al club parigino altro tempo per riflettere.

A rivelarlo è stato proprio l’ex juventino a margine della partita svoltasi a San Siro per celebrare l’addio di Andrea Pirlo: “Il Psg? Come ho detto qualche giorno fa ho bisogno di prendermi realmente una 'settimanina' per stare sereno e a bocce ferme analizzare tutte le cose del caso. Non sono scelte semplici. Una persona di 40 anni deve prendere le decisioni più giuste non sull'onda dell'emotività, ma con molta razionalità".

Una dichiarazione molto importante che rallenta una trattativa che sembrava praticamente chiusa dopo l’offerta super del Psg che ha proposto all’estremo difensore di origini toscane un contratto biennale fino al 2020 a 8 milioni di euro a stagione.

A margine dell’evento ‘La Notte del Maestro’, Buffon è tornato anche sul suo addio alla Nazionale ora guidata da Roberto Mancini. Per lui non ci sarà alcuna passerella come si prevedeva: ad infastidirlo sono state le tante critiche ricevute negli ultimi tempi: “Siccome in Nazionale mi sembra di essere diventato un problema negli ultimi due anni, per la stima e l'orgoglio che ho per me stesso, levo l'imbarazzo a tutti. In una situazione di disagio non ci sto bene. Perché non giocherò con l'Olanda a Torino? Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante, un valore aggiunto. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso".

Entro i prossimi dieci giorni il futuro di Gianluigi Buffon sarà chiaro: il Psg rimane in pole position ma non sono da escludere clamorose novità. L’unica certezza è che il 40enne non prenderà in considerazione l’ipotesi di tornare al Parma, club che lo ha lanciato nel grande calcio.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 08:40