Buffon-Parma, interviene l'agente

Il procuratore di Gianluigi Buffon Silvano Martina ha smentito le indiscrezioni su un possibile ritorno del suo assistito a Parma: "Né Parma né Brescia ci hanno contattato, sono tutte cose inventate. È anche difficile smentire tutte queste false notizie che arrivano in massa tutti i giorni", ha detto ai microfoni di Raiosei.

"Dovrà decidere se continuare o smettere, ha una famiglia, dei figli. Tra una settimana ci vedremo per fare il punto della situazione. Non so cosa farà dopo il calcio, ma può fare tutto. È pieno d'entusiasmo e voglia, non ha saltato neanche un allenamento a Parigi. Quest'anno è andato in Francia e ha fatto un grandissimo campionato, basta guardare le partite che ha fatto, si merita di giocare ancora anche se ovviamente per la sua età dovrà essere gestito", sono le frasi riportate da lalaziosiamonoi.it.

SPORTAL.IT | 10-06-2019 10:56