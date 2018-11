Buffon: "Potevo prendere in considerazione il Parma"

L'ex portiere della Juventus Gigi Buffon, attualmente al Psg, ha rivelato alcuni retroscena di mercato in un'intervista a Sky. "Io vicino al Napoli? Lasciamo stare… Sono dettagli, nel senso che la cosa buffa dell’Italia è che quando si è sparsa la voce che avrei continuato a giocare, probabilmente sarei voluto venire qui, allora si è sbizzarrita la fantasia e il coraggio di tutti. Ma non faccio nomi perché è giusto che sia così".

"Potevo prendere in considerazione qualcosa di romantico, tipo Parma. Avrei potuto prendere, per esempio, il Genoa, squadra per la quale tifavo da bambino. O la Lazio, perché magari i tifosi della Lazio, negli ultimi 25 anni in cui sono stato lì, mi hanno sempre trattato come un campione, un uomo da onorare. Per me questo ha un valore veramente importante. Però, nonostante questo, penso che la soluzione migliore per me fosse quella di uscire dall’Italia, innanzitutto ampliare anche il mio mondo di conoscenze".

SPORTAL.IT | 02-11-2018 14:05