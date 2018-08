Buffon, prima gioia con il Psg

Dopo le scoppole rimediate nelle amichevoli di prestigio in giro per il mondo, il Paris Saint-Germain si conferma letale appena scatta il calcio ufficiale. Almeno contro le connazionali. A Shenzhen, in Cina, la squadra di Tuchel ha conquistato il primo trofeo stagionale, la Supercoppa nazionale, travolgendo per 4-0 il Monaco a una settimana dal via della Ligue1, che sembra virtualmente già assegnata. Sesta Supercoppa consecutiva per il Psg, che eguaglia il record del Lione e supera il Monaco come nel 2017.

Senza tanti reduci dal Mondiale, e con Neymar in campo solo nel finale a giochi fatti, il Psg è stato trascinato da Di Maria, autore del primo gol su punizione al 33’ e dell’ultimo, nel finale in contropiede. In mezzo, il 2-0 del giovane Nkunku già al 40’ e il tris di Timothy Weah, a metà ripresa, a segno dopo aver sbagliato qualche gol di troppo.

Tutto facile quindi, grazie anche alle ottime prove di Rabiot e Verratti e pure di Gigi Buffon, puntuale al debutto ufficiale con la nuova maglia dopo 17 stagioni con la Juventus: il portierone, poco impegnato, ha risposto presente su tre tentativi di Jovetic, portandosi a casa alla fine il trofeo numero 25 della carriera



SPORTAL.IT | 04-08-2018 16:45