Buffon-Psg, ecco il giorno

Se il Mondiale senza Italia non vi piace, le distrazioni in questa estate 2018 proprio non mancheranno. La prima decade di luglio rischia, infatti, seriamente di passare alla storia per un doppio, storico affare di mercato che riguarderà due dei calciatori più famosi del mondo. Con Cristiano Ronaldo che avanza a grandi passi verso la Juventus, chi il bianconero se l’è tolto dopo 17 anni, Gianluigi Buffon, è atteso alla sospirata firma con il Paris Saint-Germain.

Quasi due mesi l’ultima partita con la squadra di cui è stato capitano e bandiera, Buffon è atteso nella capitale francese lunedì 9 luglio, non un giorno qualunque per il diretto interessato, trattandosi del 12° anniversario della vittoria del Mondiale. Buffon sarà presentato come una vera star, con la Tour Eiffel che verrà illuminata a festa come accadde un anno fa per l’acquisto di Neymar, e firmerà un contratto di un anno da 8 milioni lordi a stagione, con opzione sulla stagione successiva, per dare la caccia all’agognata Champions League. Probabile che questo coincida con la cessione da parte del Psg di Alphonse Areola, primo nome della Roma per l’eventuale dopo-Alisson.

SPORTAL.IT | 05-07-2018 19:50