Buffon-Psg, spuntano già le prime tensioni

Lasci la Juventus e… resti a bocca asciutta. Gli ultimi campioni ad aver detto addio per propria volontà alla maglia bianconera non se la sono passata benissimo nelle nuove squadre. Da Paul Pogba, che grazie al trionfo al Mondiale è riuscito a dimenticare le prestazioni non esaltanti al Manchester United, ad Arturo Vidal, già messo alla porta dal Bayern Monaco, fino a Dani Alves, sottotono nella prima stagione al Paris Saint-Germain, senza ovviamente dimenticare Leonardo Bonucci, deluso dal nuovo corso del Milan e già pronto per interpretare la parabola del “figliol prodigo”. Ovvio a questo punto che la curiosità sia tutta per provare a capire come andrà l’avventura di Gigi Buffon a Parigi. A 40 anni l’ex capitano bianconero ha scelto l’affascinante, ma rischiosa, sfida in una realtà nuova e ambiziosa, magari per provare ad alzare in extremis l’agognata Coppa dei Campioni. I primi segnali però non sono incoraggianti.

Vero infatti che un periodo minimo di ambientamento va concesso, sul piano umano e calcistico, ma le amichevoli estivi dei campioni di Francia stanno mettendo in mostra un Buffon non in gran forma, trafitto più volte dai dilettanti dello Chambaly, ma pure dal Bayern Monaco e dall’Arsenal. La squadra è largamente incompleta, ma il biglietto da visita non è ottimale. Si aggiunga a tutto questo la concorrenza di Alphonse Areola, titolare dell’ultima stagione e campione del mondo con la Francia, e il quadro è completo. Anzi, lo è dopo le parole pronunciate dal tecnico Marcel Tuchel, che ha ammesso di non avere le idee chiare in merito al portiere cui affidare la maglia da titolare: “Sono molto felice della qualità dei miei portieri. Gigi ha una grande personalità, una leadership che sa trasmettere anche alla squadra, ma c'è tanta concorrenza per il ruolo di titolare. I ragazzi sono pronti a giocarsela. Deciderò una volta che tutti e tre saranno al 100%, magari chiederò consiglio al preparatore Spinelli…" ha detto e scherzato Tuchel, comprendendo nella lotta pure il tedesco Trapp.

Sembra possibile che almeno uno dei compagni di ruolo di Buffon possa essere ceduto prima della fine del mercato, ma intanto Super Gigi non sembra aver preso bene l’”introduzione” del proprio allenatore: "In 24 anni di carriera non ho mai chiesto o preteso di essere il numero uno d'ufficio. So che a decidere tutto è il merito, quindi continuerò a lavorare e a cercare di far crescere gli altri portieri della squadra” la secca replica di Buffon. Seguono parole più concilianti, che riecheggiano quelle pronunciate durante la presentazione: “Se ho scelto di continuare a giocare e di accettare questa sfida è perché amo le sfide e fare bella figura e voglio portare a termine il mio lavoro nel miglior modo possibile. Questa sfida era l'unica che poteva spingermi a continuare a giocare. So che qui posso migliorare sia dal punto di vista umano che da quello professionale. Mi sto inserendo molto bene, mi trovo molto bene con allenatore e compagni".

SPORTAL.IT | 29-07-2018 16:20