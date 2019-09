Buffon, record e parate decisive: "Sono qui per questo"

Gianluigi Buffon ha lasciato il segno nel suo secondo debutto tra i pali della porta della Juventus. Il portierone bianconero contro il Verona è stato decisivo con alcune parate nella ripresa, su Lazovic e Veloso, salvando una Vecchia Signora tutt'altro che brillante.

"Giocare nel nostro stadio ha sempre un sapore particolare. Essere insieme ai tifosi del nostro stadio è un piacere indescrivibile. Vincere nel nostro stadio è una virtù che non possiamo perdere e che dobbiamo difendere con tutto noi stessi. Sempre", ha scritto sui suoi profili social.

Grazie a questa partita, Buffon ha aggiornato la sua leggenda centrando un nuovo record: è arrivato a 902 presenze con i club e ha agguantato Paolo Maldini (che ora lo precede solo nella classifica legata alle presenze assolute in Serie A).

"Tornare alla Juventus è stata una grandissima soddisfazione alla mia età e dopo una carriera bella ed emozionante come la mia – spiega il 41enne l'estremo difensore di Carrara -. Come si gestisce il giocare poco? Parlare di dualismo con Szczesny è inappropriato, le cose erano chiare fin dall’inizio e io le ho accettate senza dubbio".

"Volevo tornare e ricondividere altre emozioni con i dirigenti e la gente della Juve: è questa la spinta per cui sono tornato accettando questo ruolo un po’ limitato in campo. Ma ci sono tante altre sfumature per avere soddisfazioni".

"Quando smetto? Calma ragazzi, siamo solo a settembre… ma fisicamente sto molto bene".

