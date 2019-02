Buffon sempre più leggenda: "Non mi fermo"

Gianluigi Buffon ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria del suo Paris Saint Germain a Manchester contro lo United. L'ex portiere della Juventus è raggiante per il successo dei campioni di Francia e l'ipoteca dei quarti di finale di Champions League. "Abbiamo fatto diventare facile la vittoria mettendo nei 90 minuti tutto quello che avevamo, una compattezza fondamentale in questa competizione".

Poi Buffon ha ribadito il suo obiettivo di giocare ancora a lungo: "Il pensiero mio è di continuare a divertirmi come sto facendo e di essere utile alla società e soprattutto ai miei compagni, in campo possibilmente quando vengo chiamato in causa e magari anche fuori se serve. Non è stato mai un problema il contratto a 30 anni, figuriamoci a 41".

Con la presenza di martedì, Buffon è ora il quarto giocatore della storia a disputare una partita in Champions League ad almeno 41 anni.

All'Old Trafford Gigi è stato poco impegnato, facendosi trovare pronto al momento giusto: "Ho fatto due partite qua e sono rimasto sempre imbattuto, è un bel teatro, e non prendere gol per due gare, una era una finale – purtroppo persa – e oggi vincere un ottavo di finale per 2-0 contro una squadra in salute come era il Manchester United e noi un po’ in difficoltà in quanto a presenze e assenze. Devo dire che è stato un bellissimo regalo".

Le performance di Zaniolo con la Roma: "Non l’ho ancora visto bene, prima di esprimere un giudizio mi piace guardarli per un po’ i giocatori. Di certo se un ragazzo così giovane riesce a imporsi così presto con risultati a questi livelli potrebbe avere le stigmate del predestinato. Se lui ha preso dal papà, un combattente, sotto l’aspetto tecnico e del temperamento, dell’umiltà e della voglia di migliorare, stiamo parlando sicuramente di un talento incredibile".

SPORTAL.IT | 13-02-2019 11:30