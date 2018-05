Buffon, Sergio Brio va controcorrente

L’annuncio di Gigi Buffon, pronto a proseguire la carriera all’estero dopo aver dato l’addio alla Juventus, non ha incrinato l’amore infinito del popolo bianconero nei confronti del portierone. Al momento, le emozioni per la partita del commiato contro il Verona superano i timori che il "Capitano dei capitani" possa sfidare la Juventus in Champions, magari con la maglia del Paris Saint-Germain. Così la scelta di Buffon è stata appoggiata dalla maggior parte dei tifosi bianconeri e degli ex giocatori, ma con qualche eccezione.

Come quella rappresentata da Sergio Brio, al contrario piuttosto critico con l’ormai ex capitano della Juventus: "Se ha deciso di continuare vuol dire che si sente di farlo, l'importante è non cadere nel ridicolo. Credo comunque che un altro anno lo possa fare” ha detto l’ex difensore e vice allenatore della Juventus al Coni a margine della presentazione del progetto 'BeAlive'.

Chiaro anche il punto di vista su Allegri, che sembra deciso a restare a Torino: “Il percorso di Allegri è stato fantastico, ma io credo che dovrebbe fermarsi alla Juventus – il parere di Brio – Se fossi in lui ci penserei bene prima di andare via: in Champions ci sono 4-5 squadre più forti, se rimanesse dovrebbe battere i pugni per farsi prendere giocatori di prima fascia".



SPORTAL.IT | 22-05-2018 19:15