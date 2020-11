Buffon si ferma: affaticamento

Spettatore non pagante sabato sera col Cagliari, ma in campo, Gigi Buffon non compare nell’elenco dei convocati di Andrea Pirlo per la gara di Champions League contro il Ferencvaros.

Un affaticamento a un polpaccio ha fermato il portiere bianconero, che dunque ha dovuto dare forfait per la sfida dell’Allianz Stadium. Sfida particolarmente importante, se è vero che in caso di vittoria la Juventus potrebbe ottenere la matematica qualificazione alla fase a eliminazione diretta con due di giornate d’anticipo.

Al posto di Buffon, nella lista dei convocati bianconeri compare il nome di Franco Israel, ventenne portiere uruguaiano che milita in Serie C con la Juventus Under 23. Per lui si tratta della prima chiamata in prima squadra.

Per una notte, dunque, Pinsoglio diventa il secondo portiere alle spalle del titolare Szczesny.

Da capire ora se Buffon potrà recuperare per le prossime sfide che attendono la Juventus sia in campionato che in Europa. Prima tra tutte quella in programma a Benevento, nel tardo pomeriggio di sabato, contro i neopromossi campani allenati dall’amico ed ex compagno di Nazionale di Buffon Pippo Inzaghi.

OMNISPORT | 24-11-2020 14:38