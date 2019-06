Buffon spiazza tutti: la pazzesca idea di Gigi

Gigi Buffon stupisce di nuovo. L’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, che pochi giorni fa ha annunciato il suo addio al Paris Saint Germain ma non al calcio giocato, ha una pazzesca (e meravigliosa) idea in testa: appendere i guanti al chiodo nel 2020 dopo aver partecipato come fuori quota alle Olimpiadi in Giappone. La clamorosa rivelazione è stata raccontata dal suo entourage alla Gazzetta dello Sport.

La chiusura di un cerchio: nel 1996, a 18 anni, partecipò ai Giochi di Atlanta come secondo di Gianluca Pagliuca nella rosa di Cesare Maldini.

Per ora resta solo un’idea da sviluppare, che però parte da due presupposti: il primo, che l’Under 21 di Di Biagio si qualifichi tra le prime quattro dell’Europeo di categoria per garantire il ritorno degli Azzurrini alle Olimpiadi dopo 12 anni di assenza, il secondo è continuare a giocare. Ma in quale squadra?

Parma, Genoa, Lazio: tra le opzioni spuntate nelle ultime ore, la pista gialloblu sembra più verosimile, ma non è affatto esclusa l’opzione estera. L’unica certezza è che Buffon vuole continuare a difendere i pali per un’altra stagione, e che è “pronto a nuove esperienze umane e a nuove sfide professionali”.

Per quanto riguarda il futuro dirigenziale, oltre all’opzione Juve si è aperta anche la possibilità di un futuro in Azzurro: il presidente della Figc Gabriele Gravina lo vorrebbe come capo delegazione o team manager della Nazionale.

“Ernest Hemingway ha scritto che ‘ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi’. Da oggi per me queste due cose un po’ coincideranno – così ha scritto Buffon nel giorno dell’addio al Psg -. Parigi, a suo modo, sarà per sempre anche un po’ casa. Grazie per ciò che ho avuto la possibilità di vivere. Grazie per l’accoglienza, le emozioni e le fatiche vissute assieme. Uno vicino all’altro. Compagni di lavoro, di squadra e di viaggio. 12 mesi fa sono arrivato pieno di entusiasmo, accolto dall’incredibile calore dei tifosi. Mi avete commosso. Grazie ancora con tutto il cuore. Riparto più ricco e soddisfatto di un’esperienza che mi ha certamente migliorato e fatto crescere ulteriormente”.

“Oggi si conclude questa mia avventura fuori dall’Italia: il PSG mi ha proposto un rinnovo di contratto che non mi sono sentito di accettare spinto dal desiderio di prepararmi a nuove esperienze umane e nuove sfide professionali. Ringrazio il Presidente Nasser, i dirigenti e tutti i miei compagni di squadra che mi hanno regalato tanti giorni di spensierata giovinezza. Vi auguro il meglio convinto che continuerete a scrivere insieme le pagine di questa importante storia”.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 09:10