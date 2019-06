Buffon, spunta la prima pretendente dopo l'addio al Psg

Tredici anni dopo la magica estate tedesca, i campioni del mondo dell’Italia continuano a movimentare le cronache calcistiche. Come giocatori o come allenatori, i protagonisti della cavalcata azzurra a Germania 2006 sono ancora sulla cresta dell’onda.

Così se Massimo Oddo ha bruciato Fabio Grosso nella corsa alla panchina del Perugia lasciata libera da un altro iridato come Alessandro Nesta e se Pippo Inzaghi è pronto per ripartire dopo l’esonero di Bologna, Andrea Barzagli ha appeso le scarpe al chiodo riducendo ulteriormente il contingente di campioni del mondo ancora in attività, oggi limitato a Gianluigi Buffon e Daniele De Rossi.

Sia l’ex portiere della Juventus che l’ormai ex centrocampista e capitano della Roma sembrano però all’inizio di un’estate da protagonisti sul mercato. De Rossi, dopo il commosso addio alla squadra di cui è stato bandiera, sembra poter vacillare di fronte alla proposta del Boca Juniors, dove a condurre le operazioni di mercato c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano e pure della stessa Roma, Nicolas Burdisso, ex anche di Inter, Genoa e Torino ed ex compagno di De Rossi nella Capitale.

Quanto a Buffon, a poche ore dall’ufficializzazione dell’addio al Paris Saint-Germain dopo un solo anno, è spuntato il primo club pronto a scommettere sull’ex juventino a dispetto dei 41 anni compiuti.

Si tratta della Fluminense, blasonata società brasiliana con sede a Rio de Janeiro. Il consigliere del club, Mario, ha parlato a chiare lettere del sogno di ingaggiare Super Gigi: “Il nostro progetto è chiaro e abbiamo fatto dei sondaggi, venti giorni fa: se possiamo permetterci Buffon, allora ci proveremo”. Buffon potrebbe quindi rinverdire la tradizione dei giocatori italiani in Brasile, peraltro piuttosto esigua e inaugurata da Marco Osio, che nel 1995-’96 militò nel Palmeiras.

Ma la Fluminense sembra voler puntare su altri nomi illustri, questa volta brasiliani: “Vogliamo stimolare i nostri fan con dei giocatori come Buffon, Fred e Thiago Silva". Quest’ultimo, ex milanista, potrebbe quindi scegliere di imitare Buffon lasciando il Psg, club del quale è però colonna dal 2012 oltre che capitano.



