Buffon stupisce tutti sull'addio al calcio

Gigi Buffon si racconta a L’Equipe.

L’ex numero uno della Juve ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo francese, nella quale ha svelato i propri piani per il futuro: “Negli ultimi anni ho imparato che fissare un limite sarebbe un errore. Quando avevo 32 anni pensavo che avrei smesso a 35, ma in quel caso le circostanze mi spinsero a continuare. Sono arrivato a 40 anni e sono ancora qui. Non so quando smetterò, potrei farlo tra sei mesi o un anno, ma anche tra dieci. Non voglio chiedermelo e non voglio nemmeno saperlo. Ma di una cosa sono sicuro – aggiunge il neo portiere del Paris Saint German – le emozioni che mi ha regalato questo mondo, la vita dello spogliatoio e tutto il resto saranno irripetibili, nient’altro potrà darmele”.

Buffon ha poi analizzato alcuni aspetti della sua vita. In particolare, il rapporto con la moda: “Non ho mai desiderato essere alla moda: voglio soltanto stare bene con quello che indosso e avere il mio stile. Mi piace vestire sportivo ma rimanere elegante. Negli ultimi anni ho avuto tante responsabilità diventando capitano della Nazionale Italiana e della Juventus, per questo ho dato così importanza al gruppo. Certamente quando ero giovane era tutto diverso. Forse era più bello: potevo fare quello che volevo, ma se a 40 anni ti comporti come quando ne avevi 20, allora vuol dire che c’è un problema”.

Il portiere, campione del Mondo nel 2006, si è infine soffermato su un valore importante per la vita di un calciatore, la lealtà: “Grazie alla lealtà mandiamo messaggi all’esterno, ai tifosi possiamo trasmettere qualcosa di importante: si può dire che, anche nei momenti difficili, tu ci sei sempre. Noi giochiamo per la gloria, i soldi e per altre cose, ma anche per un grande sentimento di appartenenza che proviamo. Non tutti lo capiscono, ma è la verità”.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 18:20