Buffon torna titolare dopo un mese in panchina

Gianluigi Buffon torna titolare nel Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. Lo ha annunciato lo stesso allenatore del club parigino, informando la stampa che le prossime due partite di Ligue 1 vedranno in campo dal primo minuto l'ex capitano di Juventus e Nazionale.

"Buffon sarà della partita sia contro il Rennes che contro il Reims", ha informato in conferenza stampa il tecnico transalpino, sciogliendo in favore del fuoriclasse carrarese la rivalità tutta interna con Alphonse Areola. Almeno per due settimane.

Buffon ha giocato nel massimo campionato francese le intere partite contro Caen e Guingamp, finendo invece in panchina contro Angers, Nimes e Saint-Etienne. La sua ultima partita in campionato risale a oltre un mese fa: era il 18 agosto.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 13:20