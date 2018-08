Buffon vince e ringrazia tutti

Primo trofeo, e alloro numero 25 della carriera, per Gigi Buffon, che porta a casa la Supercoppa di Francia, stravinta dal suo Paris Saint-Germain ai danni del Monaco.

A Shenzen finisce 4-0 e l’ex juventino ci mette il marchio con tre interventi su Jovetic. A fine partita Super Gigi esprime la propria gioia su Instagram, attraverso una lunga serie di ringraziamenti, tra passato e presente: "Anche a 40 anni si può essere ancora felici per la vittoria di una Supercoppa. Grazie ancora alla Juventus che mi ha permesso, con la cultura del lavoro, di arrivare a questa età in condizioni ottimali per performare ancora…. Grazie al Psg che ha trovato gli argomenti necessari per provare a spingermi ancora più in là…. Grazie ai miei nuovi compagni che mi hanno permesso di vincere un altro trofeo e mi hanno accolto con entusiasmo, cortesia e rispetto… E grazie a Kevintrapp che, nonostante me l'avesse già proposta giorni fa, oggi ha voluto farmi trovare la maglia N.1 al mio posto. .Grazie di cuore Kevin e grazie a tutti quelli che mi permettono di emozionarmi ancora".

SPORTAL.IT | 04-08-2018 23:30