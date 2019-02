Buffon: "Voglio continuare a divertirmi"

Il PSG, grazie al successo, per 2-0, sul campo del Manchester United, è ad un passo dai quarti di finale di Champions League. Buffon, titolare contro i Red Devils, se la gode: "Abbiamo fatto diventare la partita facile mettendo nei 90 minuti tutto quello che avevamo".

L'ex portiere della Juventus parla anche del suo futuro: "Io voglio continuare a divertirmi e a essere utile alla squadra, possibilmente in campo oppure ogni tanto fuori, se serve. Il rinnovo del contratto? Non è mai stato un problema per me, nemmeno a 30 anni. Figuriamoci ora", la sua chiosa a Sky.

SPORTAL.IT | 13-02-2019 07:25