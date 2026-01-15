Pogba, carriera a rischio: il Monaco pronto a scaricarlo, può saltare il confronto con la Juventus

Il francese ha giocato appena 33’ in stagione e un infortunio al polpaccio mette a repentaglio l’incontro con i bianconeri del 28 gennaio. Intanto il club monegasco apre all'addio

Non c’è pace per Paul Pogba: terminata la squalifica per doping, il centrocampista ha giocato solo una manciata di minuti col Monaco per una serie di infortuni e ora rischia di saltare la gara di Champions League contro la Juventus. Intanto il club monegasco pare pronto a dirgli addio.

Monaco, niente rinascita per Pogba

Quella in corso doveva essere la stagione del riscatto per Paul Pogba: dopo gli infortuni, le ormai tristemente note vicende familiari dai riflessi criminali e la squalifica per doping, l’approdo al Monaco avrebbe dovuto aprire un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista francese. E invece anche nel nuovo club Pogba sta collezionando solo delusioni. Colpa di un fisico fragile, che dopo mesi di inattività non riesce a garantire all’ex Juventus la continuità necessaria per allenarsi e conquistare il proprio posto in campo.

A rischio la gara con la Juventus

Dall’inizio della stagione Pogba, che compirà 33 anni a marzo, è stato vittima di un problema muscolare alla coscia e poi di un infortunio alla caviglia: solo a novembre è riuscito a debuttare col Monaco, ma nelle tre gare disputate in Ligue 1 contro Rennes, Psg e Brest il centrocampista ha collezionato complessivamente soltanto 33 minuti. Il suo cammino di recupero si è poi nuovamente bloccato per un infortunio al polpaccio verificatosi a metà dicembre: da allora Pogba è nuovamente fermo.

E, a questo punto, è fortemente in dubbio anche la sua presenza nella gara del 28 gennaio al Louis II contro la Juventus, la sua ex squadra, una partita che Pogba aveva segnato in rosso sul suo calendario.

Il Monaco pronto a scaricare Pogba

Ma la notizia peggiore per Pogba è che i suoi tanti problemi fisici potrebbero spingere il Monaco a risolvere prima del previsto il suo contratto. A luglio il centrocampista firmò – con le lacrime agli occhi per la commozione – un accordo biennale col club monegasco, che ieri, attraverso la voce del d.g. Thiago Scuro, ha però lanciato un chiaro messaggio a Pogba. “Con Paul ci sono due possibilità – ha detto il dirigente a chi gli chiedeva della situazione del centrocampista – o il rapporto funziona, per cui lui tornerà in campo e avrà un impatto sulla squadra; oppure non funziona e, naturalmente, entrambe le parti dovranno sedersi attorno a un tavolo la prossima estate per discutere”.

Di fatto, il Monaco si è detto pronto a scaricare Pogba a fine stagione: il francese ha meno di 5 mesi per convincere il club di avere ancora davanti a sé un vero calciatore.