Nicolò Bulega annuncia il ritorno dopo l'operazione al braccio che l'ha costretto a saltare la gara in Texas. "Mi sono operato il martedì prima del GP di Austin e il giovedì successivo ho iniziato subito la riabilitazione.Tutto procede bene e tornerò in pista a Jerez, uno dei tracciati che preferisco. Ovviamente, certo, mi è dispiaciuto saltare la trasferta negli USA".

"Non è mai facile guardare una gara da spettatore, vedere la tua moto nel box e non poter essere lì in pista con gli altri. Ma per la sindrome compartimentale non esiste altro rimedio che l’intervento chirurgico e per riuscire a tornare competitivo il prima possibile era importante fissare l’intervento in tempi brevi", le sue parole a Sky.

SPORTAL.IT | 26-04-2019 19:32