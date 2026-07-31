Bulega in MotoGP, è fatta: i dettagli sull'accordo con VR46 del mentore Rossi, Dall'Igna ha mantenuto la promessa

Nicolò Bulega sui suoi profili social ha svelato l'approdo nella MotoGP a partire dalla prossima stagione. L'attuale mattatore del Mondiale di Superbike correrà con il team VR46 del suo mentore Valentino Rossi

La griglia della MotoGP 2027 si completa con un altro tassello, e che riguarda in questo caso una promozione nell’aria già da tempo. Nicolò Bulega chiuderà quest’anno con la Superbike per passare al Motomondiale maggiore, nella stagione di svolta per i regolamenti tecnici, proseguendo con la Ducati e andando a gareggiare con il team VR46 del suo mentore Valentino Rossi.

Bulega, dominatore della Superbike 2026

Non una sorpresa, visto che alla fine è una questione di ufficialità per quello che è stato ad oggi un segreto di Pulcinella. Dopo aver mancato la promozione lo scorso anno, andata nel frattempo alla sua nemesi Toprak Razgatlıoğlu che da questa stagione corre con la Yamaha schierata dal team Pramac, per Bulega si trattava ormai di una questione di tempo.

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Il vicecampione del mondo uscente di Superbike nel frattempo ha voluto dare ulteriormente prova di meritarsi un sedile in MotoGP, dominando in lungo e in largo in questa prima parte di campionato delle derivate: in otto appuntamenti il pilota di Montecchio Emilia ha conquistato tutte le Superpole, quasi tutte le gare 1 (eccezion fatta per quella di Donington, vinta da Iker Lecuona) e tutte le gare 2.

I dettagli trapelati sul contratto tra Bulega e Ducati per la MotoGP

Insomma, Bulega è leaderissimo con soli quattro appuntamenti da disputare per raggiungere il titolo. Considerando poi il filo da torcere dato allo stesso Razgatlıoğlu, nelle stagioni precedenti, il già campione Supersport 2023 si presenta con un notevole biglietto da visita in una realtà che, va detto, è comunque diversissima, quella della MotoGP in cui il suo ex rivale turco sta facendo un po’ di fatica ad emergere nel suo anno da rookie.

Comunque, da quanto riporta Sky Sport il contratto tra Ducati per iniziare l’avventura in MotoGP e Bulega è stato firmato nei giorni scorsi. L’accordo prevede un annuale con una opzione per il 2028 che dipenderà dai risultati e dal rendimento del pilota. Non ci sarà al suo fianco Tommaso Raponi, capotecnico di lungo corso di Bulega, che invece continuerà il suo percorso nella Superbike con il team Ducati Aruba.

Aldeguer il prossimo in VR46, ma intanto lo spagnolo salta un’altra gara

Il pilota farà coppia il prossimo anno con Fermin Aldeguer, ed entrambi potranno contare su una Desmosedici ufficiale. Intanto però lo spagnolo continua la sua assenza nell’attuale MotoGP, a causa dell’infortunio alla vertebra subito nelle pre-qualifiche di Assen.

Il pilota attualmente in Gresini non potrà quindi correre nel fine settimana di Silverstone del prossimo weekend, mentre sarà regolarmente al via nel successivo GP di Aragon. Sulla pista inglese sarà schierato al suo posto Lecuona, che su un altro circuito britannico, quello di Donington, ha come abbiamo visto ottenuto la sua prima vittoria stagionale in Superbike, interrompendo – almeno in gara 1 – la marcia trionfale di Bulega.