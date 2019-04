Bulega mette nel mirino Jerez

Nicolò Bulega guarda avanti con ottimismo, anche se non nasconde la delusione per non poter correre ad Austin.

"Mi dispiace molto non volare negli Stati Uniti perché mi sarebbe piaciuto affrontare questo tracciato, così difficile e particolare, in sella alla Moto2. Un vero peccato, ma in questo momento la cosa migliore era fermarsi e procedere con l’intervento. Ora devo solo concentrarmi al massimo per la riabilitazione e tornare a Jerez, una delle mie piste preferite" racconta il centauro dello Sky Racing Team VR46.

SPORTAL.IT | 11-04-2019 17:38