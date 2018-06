Bulega tamponato quando lottava per la vittoria: si infuria

Gara di Moto3 in Catalogna movimentata da diverse cadute. Tra i piloti a terra anche il rinato Nicolò Bulega, che stava lottando per le primissime posizioni: a sei giri dalla fine Arenas ha toccato Canet che a sua volta ha tamponato il centauro del team Sky, che è rovinato al suolo. Bulega, furioso, ha scalciato la ghiaia prendendosela platealmente con Arenas. Canet fuori in barella.

Poco dopo a terra anche lo sfortunatissimo Migno, speronato da Masia. La turbolenta gara è vinta da Bastianini in volata su Bezzecchi, che, secondo, approfitta della precedente caduta di Jorge Martin per allungare in classifica generale. Terzo posto per Rodrigo.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 11:50