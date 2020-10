Bulleri: "Reggere l'urto fisico di Sassari"

Il coach di Varese Massimo Bulleri alla vigilia della sfida contro Sassari presenta il match: “Sassari è una squadra veramente di grande livello: è ben strutturata e ben allenata e lo si evince dall’organizzazione che mostra nelle sue giocate offensive e difensive nelle quali emerge tutta la fisicità e l’atletismo dei suoi giocatori. Bisogna fare i complimenti a chi ha allestito e a chi allena questa squadra. Mi aspetto una partita estremamente difficile, dai grandissimi toni atletici e fisici ai quali noi dovremo essere in grado di rispondere dall’inizio alla fine. Dovremo cercare di reggere il loro urto fisico e poi giocarci le nostre carte”.

“Io e Pozzecco abbiamo un rapporto eccellente; non siamo in contatto costante, ma quando ci vediamo c’è grande affetto e rispetto. Abbiamo vissuto esperienze comuni importanti sia da compagni di squadra che da avversari e credo che questo ci legherà per sempre. Come allenatore ritengo che i risultati parlino per lui; grandissimi complimenti per quello che sta facendo con la veste di allenatore dopo tutto quello di buono che ha fatto da giocatore”.

OMNISPORT | 30-10-2020 13:31