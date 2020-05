Bundesliga, boom di infortuni

Come prevedibile, la ripresa degli allenamenti e dei campionati ha causato l'aumento degli infortuni, dopo mesi di lockdown in casa. Dalla Germania arriva uno studio del dottor Joel Mason, ricercatore australiano dell’Istituto di scienze dello sport dell’ università di Jena, che riporta come nella prima giornata del massimo campionato tedesco il rischio di infortuni è aumentato del 266%, dallo 0,27 allo 0,88 a partita.

Dodici quelli verificati prima e durante i match. 65 i giocatori fermi ai box: la corta preparazione, le gare ravvicinate e il caldo estivo aumentano nettamente la possibilità di farsi del male. Lo riporta il Corriere della Sera.

SPORTAL.IT | 26-05-2020 13:09