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Bundesliga: cinquina Bayern, derby al Dortmund

Bayern a valanga con tripletta di Lewandowski, vince in trasferta il Borussia Monchengladbach, bene il Lipsia. Il Dortmund travolge lo Schalke 04.

La quinta giornata di Bundesliga vede il Bayern asfaltare l’Eintracht: tripletta di Lewandowski, manco a dirlo. Bene il Lipsia, vince fuori casa il Borussia Monchengladbach contro il Mainz, Grifo in goal nel pari del Friburgo.

Convincente vittoria del Borussia Dortmund che riscatta il ko contro la Lazio in Champions League e travolge lo Schalke 04 nel Derby della Ruhr, ancora a segno il solito Haaland.

BUNDESLIGA, 5ª GIORNATA

STOCCARDA-COLONIA 1-1 [1′ Mangala (S), 23′ Andersson (C)]

BAYERN-EINTRACHT 5-0 [10′, 26′ e 60′ Lewandowski, 72′ Sanè, 90′ Musiala]

LIPSIA-HERTHA BERLINO 2-1 [9′ Cordoba (H), 11′ Upamecano (L), 77′ Sabitzer (L)]

UNION BERLINO-FRIBURGO 1-1 [34′ Grifo (F), 36′ Andrich (U)]

MAINZ-BORUSSIA M’GLADBACH 2-3 [15′ Stindl (B), 23′ e 26′ Mateta (M), 76′ Hofmann (B), 83′ Ginter (B)]

BORUSSIA DORTMUND-SCHALKE 04 3-0 [55′ Akanij, 61′ Haaland, 78′ Hummels]

WOLFSBURG-ARMINIA BIELEFELD [domenica, ore 15.30]

WERDER-HOFFENHEIM [domenica, ore 18.30]

BAYER LEVERKUSEN-AUGSBURG [lunedì, ore 20.30]

CLASSIFICA BUNDESLIGA

  1. LIPSIA 13 punti
  2. BAYERN 12
  3. B. DORTMUND 12
  4. STOCCARDA 8
  5. B. M’GLADBACH 8
  6. EINTRACHT 8
  7. AUGSBURG 7
  8. WERDER BREMA 7
  9. HOFFENHEIM 6
  10. UNION BERLINO 6
  11. BAYER LEVERKUSEN 6
  12. FRIBURGO 6
  13. WOLFSBURG 4
  14. ARMINIA BIELEFELD 4
  15. HERTHA BERLINO 3  
  16. COLONIA 2
  17. SCHALKE 1
  18. MAINZ 0

OMNISPORT | 24-10-2020 20:34

Bundesliga: cinquina Bayern, derby al Dortmund Fonte: Getty Images

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