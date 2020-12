Bundesliga: frenano Bayern e Dortmund, vola il Leverkusen

Tre punti fondamentali per il Leverkusen che nel posticipo di ieri sera a Gelsenkirchen hanno asfaltato lo Schalke con un sonoro 3-0. Tre punti che catapultano la formazione di Peter Bosz al secondo posto della Bundesliga, ad un punto soltanto dal Bayern.

Proprio i leader della classifica sono fermati in casa dal Lipsia in una partita pazzesca: 3-3 pirotecnico che lascia i bavaresi ancora primi a 23 punti e gli ospiti terzi a 21 (scavalcati proprio dal Leverkusen). Pareggi per il Dortmund, 1-1 a Francoforte contro l’Eintracht (quinto pareggio consecutivo per i padroni di casa) e per il Wolfsburg: 2-2 a Colonia. Campanello d’allarme per il Werder che perde la seconda partita consecutiva 1-2 casalingo contro lo Stoccarda. In coda, bella vittoria dell’Arminia Bielefeld che supera il fanalino di coda Mainza per 2-1.

07-12-2020