Bundesliga: il Bayern stende il Dortmund nel big match

Il Bayern Monaco si aggiudica uno splendido Klassiker contro il Borussia Dortmund e vola in testa alla classifica da solo a tre punti di distacco dai gialloneri. Ancora a segno il solito Lewandowski, non basta Haaland ai padroni di casa.

Il match è subito vivo con occasioni da entrambe le parti: al 24′ Gnabry trova un perfetto assist per il solito Lewandowski, che in scivolata insacca sotto porta ma si vede cancellare il gol dal Var per una millimetrica posizione di fuorigioco. La gara resta equilibrata mentre Flick perde Kimmich per infortunio: nel finale del primo tempo il Borussia passa in vantaggio sull’asse Guerreiro-Reus: il cross a centro area è preciso per il tedesco, che apre il piatto e di prima infila sotto la traversa. La reazione del Bayern è immediata e prima dell’intervallo Alaba trova il pareggio su calcio di punizione: il sinistro a giro è leggermente deviato e la palla si insacca proprio vicina al palo.

A inizio ripresa i bavaresi completano la rimonta: il cross di Hernandez è perfetto per Lewandowski, che questa volta trova l’angolo lontano con una spettacolare torsione in tuffo di testa. A questo punto l’inerzia è tutta a favore degli uomini di Flick, che continuano a premere sull’acceleratore.

Il Bayern Monaco si conferma micidiale in campo aperto e Sané punisce la difesa di casa all’80’ con un perfetto sinistro all’angolo basso. Nel finale però il Dortmund reagisce e questa volta Haaland fa centro: il norvegese controlla alla grande in profondità, salta Neuer e accorcia le distanze a sette minuti dal termine.

La difesa bavarese sbanda ancora, ma Reus spreca il goal del pareggio sparando alto un sinistro al volo dal dischetto: prima del fischio finale Lewandowski si vede annullare la doppietta personale dal Var, ancora per posizione di fuorigioco. Finisce 3-2.

OMNISPORT | 07-11-2020 21:55