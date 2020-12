Bundesliga: il Wolfsburg batte lo Stoccarda

La giornata si apre con la sfida tra l’ Union Berlino e il Borussia Dortmund, nella quale le emozioni non mancano: i gialloneri si godono il primo goal di Moukoko, marcatore più giovane della Bundesliga , ma perdono la partita per 2-1, per effetto delle reti di Awoniyi e Friedrich .

Sabato pomeriggio deludente pareggio casalingo del Lipsia contro il Colonia, cade ancora lo Schalke sempre più ultimo. Sconfitto anche il Gladbach che perde Marcus Thuram, espulso dopo aver sputato a un avversario. Il Bayern Monaco si aggiudica lo scontro al vertice sul campo del Bayer Leverkusen grazie alla rete del solito Lewandowski allo scadere.

Poker del Friburgo contro l’Hertha: la squadra di Berlino è stata spazzata via da un secondo tempo super da parte dei padroni di casa. La giornata viene chiusa dalla vittoria del Wolfsburg contro lo Stoccarda.

BUNDESLIGA, 13ª GIORNATA

UNION BERLINO-BORUSSIA DORTMUND 2-1 [57′ Awoniyi (U), 60′ Moukoko (B), 78′ Friedrich (U)]

AUGSBURG-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-2 [53′ aut. Framberger, 87′ Ilsanker]

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-HOFFENHEIM 1-2 [34′ rig. Stindl (B), 75′ Kramaric, 86′ Sessegnon (H)]

MAGONZA-WERDER BREMA 0-1 [90′ Dinkci]

LIPSIA-COLONIA 0-0

SCHALKE 04-ARMINIA BIELEFELD 0-1 [53′ Klos]

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN 1-2 [14′ Schick (BL), 43′ Lewandowski (BM), 93′ Lewandowski (BM)]

FRIBURGO-HERTHA BERLINO 3-1 [7′ Grifo (F), 52′ Lukebakio (H), 59′ Demirovic (F), 67′ Gulde (F), 94′ rig. Petersen (F)]

WOLFSBURG-STOCCARDA 1-0 [49′ Brekalo]

CLASSIFICA BUNDESLIGA

BAYERN MONACO 30 punti RB LIPSIA 28 BAYER LEVERKUSEN 28 WOLFSBURG 24 BORUSSIA DORTMUND 22 UNION BERLINO 21 STOCCARDA 18 BORUSSIA MONCHENGLADBACH 18 EINTRACHT 17 FRIBURGO 17 AUGUSTA 16 HOFFENHEIM 15 WERDER BREMA 14 HERTHA BERLINO 13 COLONIA 11 ARMINIA BIELEFELD 10 MAGONZA 6 SCHALKE 4

OMNISPORT | 20-12-2020 22:23